Папа Римский помолился в Японии за жертв атомных бомбардировок и христианских мучеников

24 ноября 2019 08:47 (UTC+04:00)

Папа Римский Франциск вознес молитву за жертв атомных бомбардировок у мемориала в парке Музея атомной бомбы в Нагасаки. Понтифик прибыл в воскресенье утром из Токио, куда прилетел из Бангкока, где начал в среду свой апостольский визит, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотни человек собрались на открытой площадке в парке перед мемориалом черного камня под проливным дождем. Именно это место глава Римско-католической церкви выбрал для произнесения своего послания о ядерном разоружении. Музей и парк находятся в месте эпицентра взрыва атомной бомбы, сброшенной американцами 9 августа 1945 года на японский город. Жертвами той трагедии и ее последствий стали 80 тыс. человек.

Дождливая погода не остановила жителей Нагасаки, одного из старых католических центров Японии. Люди выходили встречать Папу Римского по всему маршруту его следования. После парка Музея атомной бомбы понтифик отправился к другому историческому монументу - христианским мученикам, погибшим за веру в 1597 году. "Я прибыл сюда как паломник, чтобы поклониться святым братьям, которые указывают нам путь", - сказал Франциск. После короткого выступления он частным образом посетил музей 26 мучеников.

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