В Папуа - Новой Гвинеи расследуют угон самолета

27 ноября 2019 05:02 (UTC+04:00)

Полиция Папуа - Новой Гвинеи проводит расследование по факту угона чартерного самолета и хищения груза. Об этом в среду сообщает радиостанция Radio New Zealand, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, один из самолетов местной авиакомпании Tropicair был накануне захвачен вооруженными людьми, во время дозаправки на острове Новая Британия, принадлежащем Папуа - Новой Гвинее. Неизвестные под угрозой оружия вынудили пилота взлететь, а затем произвести посадку на одной из неиспользуемых взлетно-посадочных полос на территории острова. Там захватившие самолет люди похитили бывший на борту груз, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Представитель авиакомпании сообщил Radio New Zealand, что пассажиров на борту самолета в момент угона не было. Единственный член экипажа - пилот воздушного судна - в результате инцидента не пострадал. Полиция Папуа - Новой Гвинеи заявила, что начала расследование произошедшего.

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