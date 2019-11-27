Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США

27 ноября 2019 09:40 (UTC+04:00)

Индийская организация космических исследований (ISRO) в среду утром успешно вывела на орбиту Земли свой спутник дистанционного зондирования Cartosat-3, а также 13 коммерческих наноспутников из США. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.

Согласно данным ISRO, пуск ракеты-носителя PSLV-C47 с космодрома на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) состоялся в среду рано утром.

Cartosat-3 - спутник дистанционного зондирования Земли третьего поколения, чьи снимки будут помогать индийскому правительству при городском планировании, развитии масштабных инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов.

Как отметили в организации, после сегодняшнего пуска общее число выведенных Индией на орбиту иностранных спутников достигло 300.

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