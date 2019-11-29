КНДР подтвердила испытания РСЗО, назвав их окончательной проверкой

29 ноября 2019 02:47 (UTC+04:00)

КНДР подтвердило проведение успешных испытаний сверхкрупной пусковой установки РСЗО для ее "окончательной проверки". Об этом как пережает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает северокорейское агентство ЦТАК.

Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.

По данным агентства, испытания были проведены для "окончательной проверки" эффективности установки. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.

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