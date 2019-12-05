Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 196 км к юго-востоку от столицы Вануату города Порт-Вила (около 36 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 257 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало.

Республика Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.

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