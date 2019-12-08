Число жертв пожара в Нью-Дели возросло до 43 (Обновлено)

8 декабря 2019 09:21 (UTC+04:00)

Число погибших в результате пожара на заводе в Нью-Дели возросло до 43. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье информационное агентство ANI.

Ранее сообщалось о 32 погибших.

Как рассказал представитель пожарного ведомства индийской столицы, возгорание, охватившее около 55 квадратных метров заводского здания, было ликвидировано силами 27 пожарных расчетов.

08:34 (GMT+4) Не менее 32 человек погибли в результате пожара на фабрике в Нью-Дели, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Тридцать два человека погибли в пожаре на улице Анаж Манди", - приводит агентство заявление полиции.

Как сообщает представитель пожарной службы, огонь уже полностью потушен, продолжаются спасательные операции.

Причина возгорания пока неизвестна.

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