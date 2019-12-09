В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие

По меньшей мере восемь военных погибли при подрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в афганской провинции Гильменд. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Террорист-смертник, осуществивший подрыв, также погиб.

При этом местный телеканал Tolo News сообщает, что подрыв машины был произведен рядом с КПП сил безопасности в уезде Над Али (Nad Ali) этой провинции.

Другие подробности пока не приводятся.

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