Страны АЛБА назвали внешнюю политику США причиной региональной нестабильности

Страны - участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выступили с осуждением внешней политики властей США в латиноамериканском регионе и назвали ее причиной региональной нестабильности. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД Кубы заявлении представителей объединения по итогам саммита, прошедшего в субботу в Гаване, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем агрессивную и интервенционистскую политику правительства США, которая при содействии национальных олигархий и корпоративных информационных СМИ вместе с последствиями применения бесчеловечных неолиберальных моделей является основной причиной опасной региональной нестабильности, - отмечается в документе. - [Власти США] восстанавливают методы, которые казались уже неприменимыми в странах Латинской Америки, и прибегают к новым формам нетрадиционной войны".

Представители АЛБА добавили, что "приход неолиберальных правительств к политической власти в ряде стран региона привел к росту уровня бедности, глубокому социальному неравенству и маргинализации широких народных секторов".

По мнению властей стран объединения, от политики Вашингтона страдают, в частности, народы Венесуэлы и Кубы, экономика которых испытывает серьезное санкционное давление, а в Боливии "возросла нетерпимость, расизм, жестокие репрессии против социальных движений и коренных народов" после отставки бывшего президента страны Эво Моралеса, которую они считают инспирированным США государственным переворотом.

Участники АЛБА выразили намерение "создать альтернативную модель экономического суверенитета" для укрепления собственного суверенитета. Одним из важных направлений своей политики они назвали и "противостояние изменению климата, которое является продуктом капиталистической системы с ее иррациональными моделями производства и потребления". На саммите, в котором приняли участие, в частности, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Никарагуа Даниэль Ортега, также обсуждались инициативы по развитию Банка АЛБА.

Представители АЛБА считают разрыв сотрудничества в области медицины ряда стран региона с Кубой результатом давления Вашингтона на их власти.

"Мы осуждаем систематические действия правительства США, направленные на дискредитацию и саботаж международного сотрудничества Кубы в области здравоохранения в десятках стран, которое принесло пользу миллионам людей, а также грубое давление, оказываемое на ряд правительств с целью прервать их сотрудничество с Кубой в ущерб праву их граждан на жизнь и доступ к медицинским услугам", - отмечается в документе.

В ноябре власти Кубы вернули на остров врачей, ранее работавших в Эквадоре и Боливии в соответствии с программами сотрудничества, действие которых власти этих южноамериканских стран решили не продлевать. По мнению Минздрава и МИД Кубы, подобные действия связаны с "кампаниями правительства США по дискредитации и саботированию международного сотрудничества, которое Куба осуществляет в области здравоохранения в десятках стран".

Боливарианский альянс для народов Америки - торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное 14 декабря 2004 года по инициативе бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В настоящее время в АЛБА входят девять стран: Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис.

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