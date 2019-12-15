Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 16

Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 16. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мужчина, получивший во время извержения серьезные повреждения, был перевезен в одну из клиник австралийского штата Новый Южный Уэльс, где умер в субботу. Полиция штата подтвердила данную информацию. В свою очередь новозеландская полиция сообщила, что пропавшими без вести остаются два человека.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Жертвами извержения стали девять человек. Тела еще шестерых были обнаружены на острове, в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря.

Не менее 29 человек, пострадавших во время извержения, проходят лечение в ожоговых центрах Новой Зеландии и Австралии, 11 из них остаются в критическом состоянии. Три человека выписаны из больниц.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Уайт-Айленд открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.

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