Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 16

15 декабря 2019 09:14 (UTC+04:00)

Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 16. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мужчина, получивший во время извержения серьезные повреждения, был перевезен в одну из клиник австралийского штата Новый Южный Уэльс, где умер в субботу. Полиция штата подтвердила данную информацию. В свою очередь новозеландская полиция сообщила, что пропавшими без вести остаются два человека.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Жертвами извержения стали девять человек. Тела еще шестерых были обнаружены на острове, в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря.

Не менее 29 человек, пострадавших во время извержения, проходят лечение в ожоговых центрах Новой Зеландии и Австралии, 11 из них остаются в критическом состоянии. Три человека выписаны из больниц.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Уайт-Айленд открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 15
Другие страны 14 декабря 14:09
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Другие страны 13 декабря 07:40
В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения
Другие страны 9 декабря 08:44
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Другие страны 9 декабря 07:19
В Папуа - Новой Гвинеи расследуют угон самолета
Другие страны 27 ноября 05:02
В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет
В мире 22 ноября 05:57
Лента новостей
В Азербайджане увеличилось производство химической продукции
Энергетика 10:00
Выброшенную на побережье Бразилии нефть могло принести от берегов Африки
В мире 09:51
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
Радикалы пытаются избежать горького поражения - депутат
Политика 09:28
В Масаллинсом районе проведена осенняя кампания по посадке деревьев (ФОТО)
Общество 09:26
Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США
Китай 09:05
Ученые научились по ДНК определять шансы выжить для разных видов
Другие страны 08:48
В Бельгии отмечают 75-летие Арденнского сражения Второй мировой войны
Европа 08:30
В Японии предложили "заявить о правах" на все Курильские острова
Другие страны 08:14