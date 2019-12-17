Конституционный совет Алжира подтвердил победу Теббуна на президентских выборах

Конституционный совет (КС) Алжира объявил в понедельник, что 74-летний Абдельмаджид Теббун победил на президентских выборах, состоявшихся 12 декабря. С соответствующим заявлением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступил председатель КС Камель Фенниш.

По данным КС, Теббун избран главой государства, заручившись поддержкой 58,13% голосов избирателей.

Ранее 13 декабря председатель Независимого национального избирательного органа Мухаммед Шарфи сообщил на пресс-конференции, что Теббун победил в первом туре выборов, набрав свыше 58% голосов.

Как сообщил Фенниш, второе место занял председатель политического движения "Аль-Бина" Абделькадер Бенгрина, получивший 17,37% голосов, третье - экс-премьер Али Бенфлис (10,55%). На четвертом месте расположился временный генеральный секретарь партии "Национальное демократическое объединение" Азеддин Михуби (7,28%), а на последнем, пятом - кандидат от партии "Фронт будущего" Абдельазиз Белаид (6,67%).

Как ожидается, официальная церемония вступления в должность Теббуна состоится в четверг, 19 декабря.

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