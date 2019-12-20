11 человек серьезно пострадали во время протестов в Нью-Дели

20 декабря 2019 21:26 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 участников протестов против новой редакции закона о гражданстве Индии получили в пятницу серьезные травмы в ходе беспорядков в Нью-Дели и были доставлены в городские больницы. Как сообщает телеканал NDTV, особенно напряженная ситуация сложилась в районе Дарьягандж, где протестующие пытались разгромить полицейский пост и подожгли автомобиль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полиция использовала против манифестантов водометы и дубинки. В правоохранительных органах заявляют, что не применяли слезоточивый газ.

На фоне беспорядков были закрыты несколько станций метрополитена.

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