Прокуратура Чили получила доклад разведки о разжигании протестов из-за рубежа

21 декабря 2019 08:16 (UTC+04:00)

Национальное разведывательное агентство (НРА) Чили передало прокуратуре доклад об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами, которые начались в стране в середине октября. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный прокурор Хорхе Аббот получил сегодня из рук директора НРА Густаво Хордана доклад с грифом "секретно" в соответствии с Законом о разведке 19.974", - говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре отметили, что "даже если доклад содержит доказательства", ведомство не может использовать "его в действующем или будущем расследовании" из-за грифа секретности.

Ранее в радиоэфире президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что страна могла подвергнуться "вмешательству из-за границы", но не назвал конкретные страны. После этого правительство заявило, что подготовленный разведкой доклад о протестах будет передан прокуратуре.

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