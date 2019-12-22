Лидер КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР проинформировал участников заседания "о сложившейся сложной внутренней и внешней политической ситуации". По информации ЦТАК, Центральный военный комитет ТПК "обсудил и принял решения о важных организационно-политических и военных мерах" по укреплению вооруженных сил КНДР.

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