Лидер КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи

22 декабря 2019 03:05 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР проинформировал участников заседания "о сложившейся сложной внутренней и внешней политической ситуации". По информации ЦТАК, Центральный военный комитет ТПК "обсудил и принял решения о важных организационно-политических и военных мерах" по укреплению вооруженных сил КНДР.

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