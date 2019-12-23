Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 17

Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 17 человек. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на полицию. Ранее поступала информация о 16 жертвах удара стихии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, один из пострадавших при извержении умер в больнице.

Извержение вулкана, расположенного на острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, позднее еще один человек умер в больнице. Изначально восемь человек числились пропавшими без вести. В ходе поисковой операции, организованной 13 декабря, на острове были обнаружены шесть тел погибших. Еще два человека остаются пропавшими без вести.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.