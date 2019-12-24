У западного побережья Канады произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник около западного побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 19.13 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 170 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт Харди. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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