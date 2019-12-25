Лесной пожар уничтожил или повредил более 100 домов в чилийском городе Вальпараисо

25 декабря 2019 07:57 (UTC+04:00)

Более 100 домов были повреждены или уничтожены лесным пожаром, охватившим окраины чилийского города Вальпараисо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник директор национального управления по чрезвычайным ситуациям Рикардо Торо.

"По предварительным данным, ущерб нанесен более 100 домам, 95 тыс. домов остались без электричества", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Пожарным пока не удалось взять пожар под контроль. Жители пострадавшего и соседних районов эвакуированы. Власти не исключают, что возгорание стало результатом поджога.

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