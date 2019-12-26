КНДР подвергла критике участившиеся полеты самолетов-разведчиков США у своих границ

26 декабря 2019 06:57 (UTC+04:00)

КНДР осудила разведывательные полеты авиации ВС США у своих границ. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг интернет-ресурсом народно-демократической республики Arirang meari, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В материале отмечается, что США и Южная Корея в последнее время переключились на "постоянное наблюдение" за военными объектами КНДР и усилили боеготовность. "Мы пристально следим за провокационными действиями враждебных сил. Им стоит иметь в виду, что у нашего терпения есть предел", - отмечается в материале. Его авторы подчеркивают, что Пхеньян "готов к любому развитию событий".

В статье также содержится критика Южной Кореи, которая "в своей политике слепо следует за США". Издание призывает Сеул к сдержанности и предупреждает о возможных "ужасных последствиях" такого выбора.

Три самолета-разведчика ВВС США - Boeing RC-135W, Boeing RC-135S и Boeing E-8C, - а также американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk были замечены в небе над Корейским полуостровом в период между вечером вторника и ранним утром среды, сообщал 25 декабря отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots.

Полеты осуществлялись на фоне опасений по поводу возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны КНДР в канун Рождества по григорианскому календарю. ВВС США крайне редко проводят полеты сразу нескольких разведывательных самолетов в этом районе.

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