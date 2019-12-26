Протестующие заблокировали туристическую столицу Черногории

26 декабря 2019 23:44 (UTC+04:00)

Сторонники оппозиционного "Демократического фронта" заблокировали движение в Будве, туристической столице Черногории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг новостной портал IN4S.

По его данным, акцию протеста, в которой участвует около 100 сторонников "Демократического фронта", возглавил руководитель муниципалитета Марко Бато Царевич.

Протестующие заблокировали перекресток с круговым движением на въезде в город.

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