Шестеро погибли в крупном ДТП с автобусом и грузовиком в Бразилии

30 декабря 2019 02:04 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек погибли и 26 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в штате Рондония на севере страны. Об этом сообщил в воскресенье портал G1, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу в условиях недостаточной видимости. Помимо дальнобойщика, в результате ДТП скончались двое водителей и одна пассажирка автобуса, а также находившиеся вместе с ним в кабине грузовика жена и двухлетний ребенок. Двое старших детей супругов доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По данным бразильской национальной конфедерации транспорта, в 2018 году на федеральных трассах страны произошло более 69 тыс. ДТП, в которых погибло свыше 5,2 тыс. человек. Около 20% аварий происходит с участием грузового транспорта.

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