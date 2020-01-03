Суданская армия сообщила о гибели 18 человек при крушении Ан-12 (Обновлено)

3 января 2020 01:18 (UTC+04:00)

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сказал официальный представитель вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает информагентство СУНА.

Самолет, по данным военных, разбился через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна и упал в пяти километрах от аэропорта. Ранее сообщалось, что на борту находились 15 человек.

В суданском регионе Дарфур с февраля 2003 года идет гражданский конфликт. За это время в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.

23:34 (GMT+4) Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал "Аль-Арабия"

По информации телеканала, среди жертв - трое представителей местного судейского корпуса.

В то же время, по информации суданских СМИ, в числе пассажиров мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации.

Военный самолет, - по предварительным данным, Ан-12 - разбился в четверг после вылета из аэропорта города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур в Судане. Местные СМИ сообщают, что катастрофа произошла в пяти километрах от аэропорта.

22:57 (GMT+4) Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, экипаж и несколько пассажиров погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным канала, самолет упал сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта административной столицы провинции Западный Дарфур - города Эль-Генейна.

Согласно информации "Аль-Арабии", на борту помимо экипажа находились "местные чиновники".

Других подробностей пока не приводится.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Один человек погиб при крушении небольшого самолета в США
США 30 декабря 2019 06:49
В США самолет упал на жилой дом
США 30 декабря 2019 01:10
Аэропорт Алматы опубликовал хронологию авиакатастрофы
Казахстан 29 декабря 2019 08:11
В Луизиане пять человек погибли при крушении самолета (Обновлено)
США 28 декабря 2019 21:41
Названы причины крушения самолета Beck Air в Казахстане
Казахстан 27 декабря 2019 11:59
На борту разбившегося самолета Bek Air были иностранные граждане
Казахстан 27 декабря 2019 11:48
Лента новостей
"Тоттенхэм" начал переговоры по трансферу футболиста "Атлетико" Лемара
Спорт 01:45
Трамп собрал в четвертом квартале $46 млн пожертвований избирателей
США 01:05
В Афинах подписано соглашение Греции, Израиля и Кипра о газопроводе EastMed
Израиль 00:37
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 00:15
Эспер заявил о готовности США ответить на "плохое поведение" КНДР
США 2 января 23:51
Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой
Европа 2 января 23:21
Суд Израиля отклонил петицию о лишении Нетаньяху права формировать коалицию
Израиль 2 января 22:41
Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте
В мире 2 января 22:17
Коалиция признала вину в гибели 1359 мирных жителей в Сирии и Ираке
США 2 января 21:59