ПНС Ливии поставило условие для достижения перемирия в стране

Власти Триполи приветствуют мирные инициативы по превращению огня в Ливии, но ставят условием отвод подразделений Ливийской национальной армии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил глава Правительства национального согласия Файез Саррадж.

"Мы с удовольствием приветствуем инициативы России и Турции по прекращению огня. С условием, что произойдёт отвод противоположной стороны, которая проводит наступление. Но эта сторона, кажется, не проявляет к этому готовности, потому что имеет другой modus operandi (образ действия - ред)", - заявил он на пресс-конференции в Риме по итогам встречи с премьером Италии Джузеппе Конте.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

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