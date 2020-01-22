Неизвестные напали на юге Мексики на автобус с туристами из Польши

22 января 2020 01:53 (UTC+04:00)

Пятеро вооруженных неизвестных совершили разбойное нападение на автобус с польскими туристами в штате Чьяпас на юге Мексики. Они остановили транспортное средство, под угрозой расправы отобрали деньги и ценные вещи у нескольких человек, после чего скрылись, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сведений о пострадавших в ходе нападения обнародовано не было. Управление общественной безопасности региона начало расследование. Во избежание новых нападений сотрудники полиции штата начали сопровождать туристические автобусы в ряде районов.

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