В Японии зафиксировали третий случай заболевания новым коронавирусом

Третий случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в Японии в субботу. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения в субботу.

"Заболевшей является женщина 30 лет, прибывшая 18 января из Уханя Китайской народной республики, 21 января у нее поднялась температура и появился кашель. Затем 23 января она обратилась в медицинское учреждение в Японии", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Японии был зафиксирован первый случай заболевания пневмонией нового типа. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

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