НАТО обсудит в феврале "реконфигурацию" миссии в Афганистане

Представители стран НАТО обсудят на министерской встрече в феврале возможность "реконфигурации" миссии в Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Марком Эспером.

"Мы [с главой Пентагона] обсудили возможную передислокацию и реконфигурацию миссии в Афганистане. Это будет темой обсуждений на следующей министерской встрече НАТО в середине февраля в Брюсселе", - сказал он.

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