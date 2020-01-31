НАТО обсудит в феврале "реконфигурацию" миссии в Афганистане

31 января 2020 21:09 (UTC+04:00)

Представители стран НАТО обсудят на министерской встрече в феврале возможность "реконфигурации" миссии в Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Марком Эспером.

"Мы [с главой Пентагона] обсудили возможную передислокацию и реконфигурацию миссии в Афганистане. Это будет темой обсуждений на следующей министерской встрече НАТО в середине февраля в Брюсселе", - сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хулуси Акар принял Главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе
Турция 30 января 23:33
В Афганистане назвали причину крушения самолета ВВС США в Газни
США 29 января 17:32
Эксперты НАТО проводят учения для азербайджанских военнослужащих (ФОТО)
Общество 29 января 16:29
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Другие страны 29 января 05:30
США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов
США 28 января 21:11
В Афганистане при атаке талибов погибли десять человек
Другие страны 28 января 09:20
Лента новостей
Совбез ООН продлил на полгода оружейное эмбарго в отношении ЦАР
Другие страны 21:28
На баланс Госагентства автомобильных дорог Азербайджана переданы новые дороги
Транспорт 21:02
"Газпромбанк" о реализации проектов в Азербайджане
Бизнес 21:00
Вырос экспорт зерновых и бобовых из Турции в Узбекистан
Бизнес 20:56
Турция увеличила экспорт электротоваров в Азербайджан
Бизнес 20:51
Вырос экспорт зерна и бобов из Турции в Туркменистан
Бизнес 20:44
Азербайджанская компания расширит ассортимент кондитерских изделий
Бизнес 20:42
AFB Bank значительно увеличил объем выданных потребительских кредитов
Финансы 20:36
Обязательства крупного азербайджанского банка значительно выросли
Финансы 20:32