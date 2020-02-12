В Монголии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на юго-западе Монголии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Согласно данным оперативной информации о сейсмических событиях, эпицентр землетрясения имел координаты 45.22 градуса северной широты и 97.52 градуса восточной долготы.
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