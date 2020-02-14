Мадуро заявил, что в скором времени Гуайдо отправится в тюрьму

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в скором времени лидер оппозиции Хуан Гуайдо отправится в тюрьму за те преступления, которые он совершил против страны. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время пресс-конференции в Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В тот день, когда судьи республики выдадут ордер на задержание Хуана Гуайдо за все преступления, которые он совершил, в этот день он попадает в тюрьму. Этот день еще не наступил, но он придет", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.