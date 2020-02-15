Суд Бразилии предъявил обвинения 16 фигурантам дела о прорыве дамбы

Суд бразильского штата Минас-Жерайс удовлетворил просьбу прокуратуры и предъявил обвинения экс-главе горнодобывающей компании Vale и еще 15 лицам, причастным к прорыву дамбы, из-за которого погибли 270 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января 2019 года, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и жилые дома. По последним данным, в результате прорыва дамбы погибли 270 человек.

Прокуратура выдвинула обвинения против компаний Vale и ее немецкого партнера TUV SUD.

"Судья района Брумадинью подтвердил обвинения, представленные прокуратурой Минас-Жейрас", - говорится в сообщении суда.

Среди ответственных за данное преступление, помимо экс-главы Vale, также менеджеры, инженеры и консультанты.