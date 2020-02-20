В Египте не подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Африке

Первый в Египте и вообще в Африке случай заражения коронавирусом, о котором было объявлено на минувшей неделе, не подтвердился. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил в среду представитель египетского минздрава Халед Мугахед.

По его словам, которые приводит портал издания "аль-Ахрам", "результаты анализов иностранного гражданина, у которого был обнаружен коронавирус, оказались отрицательными".

Он добавил, что повторные "анализы у поступившего в больницу иностранца брались шесть раз на протяжении трех суток".

Минздрав Египта 14 февраля в совместном заявлении с Всемирной организацией здравоохранения сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране. Министр здравоохранения Египта Хала Заед сказала, что носителем инфекции оказался иностранец, хотя симптомов болезни у него не проявляется.

Заед также сообщила, что носитель инфекции был помещен под карантин на срок около двух недель и будет находиться под постоянным присмотром врачей. Под карантин поместили и всех контактировавших с носителем инфекции, хотя они не проявляли симптомов болезни, таких как кашель и повышение температуры.

Газета el-Watan со ссылкой на осведомленные источники в минздраве Египта сообщила, что зараженный - гражданин Китая в возрасте ближе к 40 годам, его состояние стабильное.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 900 случаев, трое погибли.