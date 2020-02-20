Air India продлила запрет на полеты в Шанхай и Гонконг

Индийская авиакомпания Air India сообщила о продлении до 30 июня запрета на полеты из Дели в Шанхай и Гонконг из-за угрозы коронавируса.

Ранее авиакомпания сообщила, что приостанавливает рейсы в Гонконг до 28 марта. Также сообщалось, что рейсы в Шанхай были приостановлены до 14 февраля, одна компания не сообщала о возобновлении полетов по этому маршруту.

"Полеты по маршрутам Дели-Шанхай и Дели-Гонконг приостановлены до 30 июня", - говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее выполнение полетов между Индией и Китаем приостановили индийские бюджетные авиакомпании IndiGo и SpiceJet.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.