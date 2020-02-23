Четыре человека погибли из-за ливней в Перу

По меньшей мере четыре человека стали жертвами затоплений в провинции Такна на юге Перу из-за прошедших в конце недели ливневых дождей. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Еще более 20 человек получили травмы. Большинство из них - пациенты клиник, частично разрушенных потоками воды. Также нанесен серьезный ущерб десяткам жилых строений в городе Такна.

В настоящее время спасатели ведут поиски нескольких человек и занимаются восстановлением поврежденных зданий и коммуникаций.