Четыре человека погибли из-за ливней в Перу
По меньшей мере четыре человека стали жертвами затоплений в провинции Такна на юге Перу из-за прошедших в конце недели ливневых дождей. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Еще более 20 человек получили травмы. Большинство из них - пациенты клиник, частично разрушенных потоками воды. Также нанесен серьезный ущерб десяткам жилых строений в городе Такна.
В настоящее время спасатели ведут поиски нескольких человек и занимаются восстановлением поврежденных зданий и коммуникаций.
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