В Колумбии четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда

По меньшей мере четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда, которое произошло на севере Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Сьенага (северный департамент Магдалена). Водитель автомобиля, в котором находились четыре человека, пытался проехать железнодорожный переезд и не заметил приближение поезда. В результате столкновения все пассажиры транспортного средства погибли.

Власти региона начали расследование.