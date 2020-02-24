В Колумбии четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда
По меньшей мере четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда, которое произошло на севере Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета El Tiempo.
По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Сьенага (северный департамент Магдалена). Водитель автомобиля, в котором находились четыре человека, пытался проехать железнодорожный переезд и не заметил приближение поезда. В результате столкновения все пассажиры транспортного средства погибли.
Власти региона начали расследование.
Лента новостей
Визит Президента Азербайджана в Италию в контексте двусторонних отношений не имеет аналогов по значимости - политолог
Айдын Гулиев: Совместная декларация - знаменательная веха в истории стратегического сотрудничества Азербайджана и Италии
Азербайджанский газ даст Италии преимущества в переговорах с другими поставщиками газа - французский эксперт
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра (ФОТО)