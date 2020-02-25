В Таиланде зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

Два новых заражения коронавирусом зарегистрированы в Таиланде, таким образом, общее количество зараженных в стране с начала вспышки инфекции в Китае теперь составляет 37 человек, 22 из которых выздоровели. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник на ежедневном брифинге для СМИ в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай.

"Новых пациентов двое. Это женщина в возрасте 31 года, заразившаяся от родственника, который недавно посетил китайскую провинцию Гуанчжоу, и 29-летний мужчина, водитель туристического агентства, заразившийся от китайских туристов", - заявил постсекретарь.

"Таким образом, количество заразившихся коронавирусом у нас выросло до 37 человек, из которых уже 22 человека выздоровели и вернулись домой", - добавил он.

Представитель минздрава также подчеркнул, что Таиланд все еще находится во второй, контролируемой фазе распространения инфекции. В стране делается все для того, чтобы эта фаза продлилась как можно дольше, сказал он.