Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул

Другие страны 26 февраля 2020 08:57 (UTC+04:00)
Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул

Муниципальные школы Токио изменят время начала занятий, сократят масштаб мероприятий, а также, возможно, ускорят начало весенних каникул. Такое решение было принято на заседании штаба по противодействую распространения нового типа коронавируса COVID-19, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ближайшие две недели - важнейшие для максимального сдерживания резкого роста заболеваний. Повторю еще раз - это критически важный период", - сказала на заседании губернатор Токио Коикэ Юрико.

Для того чтобы избежать лишнего риска заражения детей при поездках в электричках и метро в час пик, решено сдвинуть начало занятий на более позднее время. В марте в Японии заканчивается учебный год и проходят выпускные церемонии и мероприятия. В этом году решено свести их к минимум, отказавшись от прощальных вечеров. Стоит вопрос о сокращении масштабов и времени церемоний вручения дипломов выпускникам. В Токио будет также рассматриваться вопрос об изменении времени начала весенних каникул, сдвинув его на более раннее время.

В школах, где хотя бы один ученик или учитель заболеют новым типом коронавирусной инфекции, будут прекращены занятия на 14 дней.

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