Южнокорейские ученые не обнаружили в коронавирусе признаков мутации

Анализ генома коронавируса пока не показал признаков его мутации, что может означать более высокую вероятность скорой разработки лекарства. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи.

"Результат сравнения нуклеотидной последовательности коронавируса COVID-2019 из 103 опубликованных образцов (из 16 стран, включая Южную Корею) показал совпадение на 99.89~100% … Отсутствие генетических изменений в COVID-2019 означает, что на данный момент нет опасности появления ошибки в ходе генетического тестирования или повышения инфекционности в результате мутации", - говорится в заявлении KCDC.

Как заявила глава KCDC Чон Ын Гён, отсутствие значимых изменений в геноме вируса дает возможность ожидать "скорого появления" результатов исследований, которые помогут в лечении или профилактике вируса.

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее за один день со среды возросло на 449 и достигло 1 595 человек, выздоровели 24, скончались 12. Данные анализов еще 21 097 человек находятся в работе.