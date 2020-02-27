Plague Inc. удалили из магазинов мобильных приложений в Китае

Пользователям устройств Apple и Xiaomi в Китае больше не доступна игра Plague Inc. в магазинах приложений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Портал отмечает, что игра не доступна с 27 февраля. Причина на данный момент неизвестна. Создавшая игру компания Ndemic Creations пока не дала комментарий TechNode.

Издание также обратило внимание, что Plague Inc. все еще доступна на платформе Steam.

В конце января японский игровой портал Social game info сообщил, что Plague inc. бьет рекорды популярности среди игроков по всему миру на фоне вспышки коронавируса в Китае. По его сведениям, игра занимала первое место среди скачиваемых платных приложений в США, Японии, Китае, Южной Корее, Бразилии, Великобритании, Австралии, Сингапуре и ряде других стран.

На фоне этого разработчики обращались к пользователям с официальным заявлением. "Вспышка коронавируса в Китае вызывает у нас глубокую озабоченность, и мы получаем многочисленные вопросы от игроков и СМИ. Plague inc. существует уже восемь лет, и всякий раз, когда происходит вспышка какого-либо заболевания, мы видим рост числа игроков. Люди стремятся узнать побольше о распространении болезней и понять сложности борьбы с вирусными вспышками. Мы специально разработали игру, чтобы она была реалистичной и информативной, однако помните, что это именно игра, а не научная модель", - говорится в нем.

Plague Inc. - игра в жанре биологического симулятора, разработанная в 2012 году. В ней пользователь играет за вирус (можно выбрать из нескольких типов, включая паразитов и бактерий). Каждый из них отличается своими особенностями и способом распространения. Главная задача игрока - заразить как можно больше людей и уничтожить все человечество.