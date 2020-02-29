Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 2931 человек

Другие страны 29 февраля 2020 06:45 (UTC+04:00)
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 2931 человек

Южная Корея зарегистрировала 594 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2931, погибли еще три человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным KCDC, из числа новых случаев 476 обнаружены в городе Тэгу, еще 60 - в провинции Кёнсан-Пукто, 13 в провинции Чхунчхон-Намдо, по 12 в Сеуле и Пусане. Остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 16 человек, выздоровели 27, анализы еще 29 154 человек в работе. Двадцать семь зараженных обнаружены среди военнослужащих.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 74, в Тэгу - 2055 человек, 469 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, 76 человек - в провинции Кёнгидо.

Ожидается, что количество подтвержденных случаев заражения в стране будет расти в ближайшие дни, так как правительство Южной Кореи начало проверять на коронавирус более 250 тысяч последователей секты Синчхончжи, которая стала центром распространения вируса в Тэгу. За все время Южная Корея проверила на коронавирус уже около 83 тысяч человек.

Как следует из информации на сайте МИД РК, уже 71 страна до различной степени ужесточила процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения коронавируса, среди них 33 страны, таких как Сингапур, Гонконг и Израиль, Ирак, ввели запрет на въезд, касающийся либо всех, кто был в Южной Корее, либо тех, кто посетил особо зараженные регионы. Так, Япония и Вьетнам запретили пускать в страну тех, кто в последние две недели побывал в Тэгу и Чхондо.

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