В Японии считают, что КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности

Власти Японии считают, что КНДР в понедельник провела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник на пресс-конференции заявил министр обороны Японии Таро Коно.

"Мы считаем, что это были баллистические ракеты малой дальности", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в свою очередь объявило во вторник, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 2 марта провел учения дальнобойной артиллерии. По его данным, лидер КНДР лично руководил ходом учений с наблюдательного поста и "отдал приказ подразделениям начать огонь". По информации агентства, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" итогом проведенных стрельб.

В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия.