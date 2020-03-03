В Афганистане пять военных погибли при нападении на блокпост

Пять афганских военнослужащих погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV news.

По данным телеканала, нападение было совершено радикальной группировкой "Талибан". Однако сами талибы пока не прокомментировали ситуацию.

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Официальный представитель талибов Сухель Шахин сообщал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных". Однако агентство Рейтер в понедельник сообщило, что представители "Талибана" считают период установления доверия оконченным и возобновляют операции в стране.