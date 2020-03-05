На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции

Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, в результате падения вертолета Гамбоа получил небольшую травму правого плеча, он был извлечен из-под обломков и отправлен в больницу.

Сообщается, что в вертолете находились восемь человек, включая начальника полиции и пилота, точное число пострадавших на данный момент неизвестно.