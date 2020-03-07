Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах достигло шести

Медики на Филиппинах зафиксировали первый в стране случай передачи коронавируса от человека к человеку, общее число заболевших достигло шести. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный минздрав.

Шестой заболевший – это 59-летняя женщина, супруга мужчины, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Женщина поступила в четверг в Научно-исследовательский институт тропической медицины (RITM) Филиппин. В настоящее время ее состояние здоровья стабильное.

"Министерство здравоохранения подтвердило, что пятый случай коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19) – этой первый в стране случай передачи вируса от человека к человеку, проверка Бюро по вопросам миграции показала, что этот пациент никуда не выезжал. Минздрав также сообщил, что тест на COVID-19 жены больного дал положительный результат… Таким образом, общее число случаев COVID-19 в стране достигло шести", - говорится в релизе минздрава.

Агентство PNA добавляет со ссылкой на сенатора Бона Го (Bong Go), что после подтверждения передачи вируса внутри страны президент Филиппин Родриго Дутерте согласился объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.