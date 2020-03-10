Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в ДР Конго
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил во вторник государственный министр здравоохранения ДР Конго Этени Лонгодо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Инфицированный новым коронавирусом является гражданином ДРК", - подчеркнул министр. Он отметил, что заболевший помещен в карантин. Ранее инфицированный упоминался как подданный Бельгии.
На текущий день в Африке южнее Сахары подтвержденные случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы в семи странах: ЮАР, Нигерии, Сенегале, Камеруне, Того, Буркина-Фасо и ДР Конго. Общее количество заболевших составляет 17 человек. Все они, за исключением одного, прибыли в Африку из стран Европы.
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