В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек

Южная Корея за сутки зарегистрировала почти в два раза больше новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем за предыдущие, общее число зараженных выросло на 242 до 7755 человек, число погибших - до 60, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В предыдущие сутки заразился 131 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По данным KCDC на 00.00 среды, 131 из числа новых случаев обнаружен в городе Тэгу, 52 - в Сеуле, по 12 в Инчхоне и провинции Кёнгидо. Еще 18 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 60. Выздоровел еще 41 пациент, таким образом, число выписанных составляет 288. Анализы еще 18 540 человек в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 193, в Тэгу - 5794 человек, 1 135 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 175 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 98 случаев. По меньшей мере около 4,7 тысячи (62,7%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи.