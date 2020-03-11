В Австралии число зараженных коронавирусом достигло 112 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австралии достигло 112. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Специалисты отмечают, что 24 человека из 112 заболевших уже излечились.

"По состоянию на 11.00 11 марта 2020 года в Австралии 112 подтвержденных случаев коронавируса (COVID-19), включая три смерти", - говорится в заявлении министерства.

Самое большое количество случаев заражения вирусом медики выявили в штате Новый Южный Уэльс - 60 больных.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.