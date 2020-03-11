Завод Nissan в провинции Хубэй возобновляет работу

Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor сообщила в среду, что возобновит в течение недели работу на своем заводе в китайской провинции Хубэй, которая наиболее пострадала из-за вспышки нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее, передает информационное агентство Kyodo, компания планировала сделать это 24 февраля, однако продлила каникулы по требованию местных властей.

Ранее Nissan Motor возобновила работу и на других своих предприятиях в Китае. Однако ситуация на рынке там остается тяжелой.

В частности, в феврале объем продаж автомобилей этой компании упал в КНР на 80% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor уже возобновила работу в Китае всех четырех своих сборочных заводов. Деятельность своих предприятий в КНР частично или полностью восстановили также японские компании Honda Motor и Mazda Motor.