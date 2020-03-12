В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 793, из них 3169 пациентов скончались, 62 793 излечились и выписаны из больниц. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 793 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 14 831 человек (4257 человек находятся в тяжелом состоянии), 62 793 человека выписаны из больниц, 3169 скончались", - говорится в сообщении.

За последние сутки по всей стране были выявлены 15 новых случаев заражения, из больниц выписали 1318 человек, скончались 11 пациентов (в провинции Хубэй – 10), зарегистрированы еще 33 случая с подозрением на коронавирус.