В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел

Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже прошёл. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

"В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть - ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошёл", - заявил на брифинге Ми Фэн.