В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже прошёл. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
"В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть - ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошёл", - заявил на брифинге Ми Фэн.
Лента новостей
Сахиба Гафарова: Приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей спикера парламента
Самир Шарифов: Наш госбюджет застрахован от зарубежных шоков и какие-либо серьезные влияния наблюдаться не будут
Микаил Джаббаров: Наша экономика обладает сильным финансовым иммунитетом и «подушкой» безопасности против любых внешних шоков
Эльман Рустамов: Резкое падение цен на нефть не оказало существенного влияния ни на торговый, ни на платежный баланс нашей страны
В Кабинете Министров состоялось совещание относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны