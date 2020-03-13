Новая Зеландия намерена ввести ограничения на въезд иностранцев из стран Европы и США

Правительство Новой Зеландии планирует ввести ограничения для въезжающих в страну иностранцев из Европы и США из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн во время брифинга в Веллингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам премьера, правительство рассматривает возможность введения временного запрета на въезд для всех иностранцев, прибывающих с территории европейских стран, а также из США, где ситуация с распространением нового коронавируса обострилась в последние дни. "Мы должны быть обеспокоены вспышками (заболевания) в любой части земного шара", - цитирует Ардерн издание The New Zealand Herald.

Также ожидается, что будут введены ограничения на поездки из Новой Зеландии в страны азиатско-тихоокеанского региона, особенно в малые островные государства, для защиты их населения от коронавируса.

Планируется, что дополнительные ограничения на въезд вступят в силу в ближайшие 48 часов.

В настоящий момент граница Новой Зеландии закрыта для иностранцев, въезжающих из Китая и Ирана, а все прибывающие из Италии и Южной Кореи обязан провести 14 дней в изоляции. Также на карантин отправляются все суда, прибывающие к берегам страны. На территории Новой Зеландии было выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Диагноз первого пациента был подтвержден 28 февраля.