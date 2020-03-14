Президент Гватемалы сообщил о первом случае коронавируса в стране

Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я вынужден прерваться. Это звонок, который я не хотел получать. Пациент - гражданин Гватемалы, который прибыл вчера из Италии со своей семьёй ... теперь это официально, у нас есть первый случай", - заявил Джамматеи в ходе пресс-конференции, которую он остановил, чтобы принять телефонный звонок.

Президент подчеркнул, что правительство считает меры по борьбе с проникновением эффективными и добавил, что пациент был доставлен в больницу напрямую из аэропорта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.