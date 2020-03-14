В Рио-де-Жанейро приостановили культурные мероприятия из-за COVID-19

Правительство штата Рио-де-Жанейро решило приостановить занятия, проведение культурных мероприятий и посещения тюрем для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщается в указе губернатора Вильсона Витцеля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно указу, "в порядке исключения" приостанавливается сроком на 15 дней "проведение мероприятий с присутствием общественности", в частности, спортивные и научные мероприятия, концерты, ярмарки, демонстрации, коллективные кино-мероприятия и театры.

Кроме того, временно прекращаются "визиты в пенитенциарные учреждения, включая личного характера". Также не будет осуществляться перемещение заключенных для слушаний.

Запрещается посещать пациентов, у которых был диагностирован коронавирус как в государственных, так и в частных больницах. Приостанавливается проведение занятий во всех учебных заведениях, в том числе в университетах.

В Рио-де-Жанейро насчитывается 16 подтвержденных случаев коронавируса (всего в Бразилии было выявлено 98 случаев). Кроме того, это один из тех штатов, где была зарегистрирована передача вируса на территории страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.