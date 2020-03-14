На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса

Шестой случай смерти из-за нового коронавируса зарегистрировали на Филиппинах, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что 54-летний мужчина скончался в пятницу из-за пневмонии. Он был госпитализирован с синдромами коронавируса 3 марта, заболевание у пациента было подтверждено только за два дня до его кончины, 11 марта.

Отмечается, что это был первый смертельный случай за пределами столичного региона страны. Кроме того, он не совершал поездок за границу перед появлением симптомов.

По последним данным минздрава, число заразившихся COVID-19 на Филиппинах достигло 64.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже свыше 132 тысяч человек в более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.